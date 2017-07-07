Уолкотт: Ляказетт напоминает мне Джермейна Дефо

Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт поделился мнением о способностях новичка «канониров» Александра Ляказетта, который перешёл в лондонский клуб из «Лиона».
«Во французском чемпионате много физической борьбы, и Ляказетт похож на игрока со стержнем. Он напоминает мне Джермейна Дефо в умении увидеть цель, пробить и забить гол. Надеюсь, Александр принесёт в „Арсенал“ эти качества», — цитирует Уолкотта сайт «Арсенала».
В минувшем сезоне Ляказетт принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, став автором 28 голов и трёх результативных передач.
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