«Челси» повторил предложение «Манчестер Юнайтед» по Лукаку

«Челси» предложил «Эвертону» за нападающего Ромелу Лукаку столько же, сколько «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заплатит за бельгийского форварда £ 75 млн (около € 85,4 млн).
По данным издания, переход 24-летнего футболиста в «МЮ» организовал его агент Мино Райола, который в случае продажи Лукаку в «Челси» не получит таких агентских сборов, на которые сможет рассчитывать, если нападающий окажется в команде Жозе Моуринью. Теперь выбор должен сделать Лукаку.
«Эвертон» согласен продать Лукаку в «Манчестер Юнайтед» за £ 75 млн