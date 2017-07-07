«Локомотив» ведёт с донецким «Шахтёром» переговоры о переходе 19-летнего грузина

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин сообщил, что донецкий клуб ведёт переговоры о переходе в московский «Локомотив» 19-летнего грузинского нападающего Георгия Арабидзе, но пока сделка далека до завершения.
«Мы ведём переговоры, но не знаю, чем они закончатся. Пока они, честно говоря, вялотекущие», — приводит слова Палкина официальный сайт «Шахтёра».
Арабидзе выступает за «Шахтёр» с 2015 года, до этого он воспитывался и играл за тбилисский «Локомотив». В минувшем сезоне молодой форвард провёл лишь один матч в украинской Премьер-лиге, большую часть сезона он отыграл в молодёжном первенстве Украины (27 матчей, 15 голов).