Спаллетти: если «Интер» не выполнит обещаний по трансферам, я расскажу об этом

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти рассказал об обещаниях руководства клуба в плане трансферов.
«Мне пообещали определённые вещи, и, если они не будут выполнены, я обязательно выйду и расскажу обо всём. Когда делаются обещания, их нужно выполнять и покупать нужных игроков.
Как я уже говорил, я не самый талантливый тренер в истории «Интера», и нам нужны игроки, чтобы интегрировать их в состав, который ещё не укомплектован. У нас есть Вальтер Сабатини и Пьеро Аузилио, которые знают трансферный рынок как содержимое своих карманов, поэтому давайте дадим им спокойно работать», — цитирует Спаллетти Football Italia.