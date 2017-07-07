ФИФА: футбол потерял одного из своих храбрейших болельщиков

ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью 6-летнего болельщика «Сандерленда» Брэдли Лоури, который ушёл из жизни после продолжительной борьбы с раком.
«Сегодня футбол потерял одного из своих храбрейших болельщиков. Покойся с миром, Брэдли Лоури», — говорится на официальной странице ФИФА в «Твиттере». Свои соболезнования также выразили пресс-службы английской Премьер-лиги, сборной Англии и множества клубов Англии и других стран.
Лоури с четырёх лет сражался с редкой и тяжёлой формой рака. Благодаря помощи футболистов и болельщиков на его лечение удалось собрать около € 800 тыс., однако врачи не смогли побороть болезнь.
Брэдли подружился с экс-нападающим «Сандерленда» Джермейном Дефо и в марте этого года вышел с ним на поле перед матчем сборной Англии в отборочном турнире ЧМ-2018. Лоури был признан автором лучшего гола в Англии по итогам декабря 2016 года, когда ему дали пробить пенальти перед матчем между «Сандерлендом» и «Челси».