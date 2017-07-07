«Севилья» объявила о соглашении с «Астон Виллой» по трансферу Амави

Испанская «Севилья» на своём официальном сайте объявила о достигнутом соглашении с английской «Астон Виллой» по трансферу защитника Жордана Амави.
Французскому футболисту предстоит пройти медицинское обследование, а затем он пишет с андалузским клубом контракт, срок которого будет рассчитан на пять лет. Финансовые условия перехода не разглашаются.
Амави перешёл в «Астон Виллу» из французской «Ниццы» в 2015 году. В составе английской команды 23-летний защитник провёл 48 матчей и сделал 4 голевых передачи.
«Астон Вилла» объявила о подписании защитника «Ниццы» Амави