Экс-хавбек «Ахмата» Грозав будет финансировать свой родной клуб в Румынии

Бывший полузащитник «Ахмата» Георге Грозав принял решение стать спонсором румынского клуба «Униря», в котором он воспитывался и начинал профессиональную карьеру. Команда из Алба-Юлии выступает в третьем по силе дивизионе румынского футбола.
«Униря» в последнее время испытывала финансовые трудности, и приход Грозава, а также ещё одного румынского бизнесмена, во многом решит проблемы команды. По словам президента «Унири», в скором времени клуб закроет долги перед футболистами и сотрудниками. Бюджет команды на сезон-2017/18 составит € 140 тыс., также перед «Унирей» поставлена новая задача — выйти во второй дивизион в течение двух-трёх лет, пишет Dolсe Sport.
Грозав выступал за «Ахмат» с 2013 до 2017 года. По окончании сезона-2016/17 грозненцы объявили об уходе 26-летнего хавбека.