Агент Лео: мы получили запросы из России, Италии, Испании и Франции

Защитник «Флуминенсе» Леонардо Пиньейро да Консейсао, которого в Бразилии называют просто Лео, может продолжить карьеру в России, сообщил представитель футболиста Жерсон Ольденбург.
«К нам поступили запросы от четырёх клубов — из Франции, Италии, Испании и России. Пока команды просто прощупывают почву, никаких официальных предложений нет. Если будет что-то официальное, то первым об этом узнают в „Флуминенсе“», — цитирует Ольденбурга Globo.
По информации FluBase, российским клубом, проявляющим интерес к Лео, является ЦСКА.
В текущем сезоне чемпионата Бразилии 21-летний футболист, играющий на левом фланге обороны, провёл 11 матчей, отметившись 1 результативной передачей.