«Севилья» и «Сампдория» достигли соглашения по трансферу Мурьеля

Нападающий итальянской «Сампдории» Луис Мурьель близок к переходу в испанскую «Севилью».
Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы достигли соглашения по трансферу форварда. По данным источника, сумма трансфера оценивается в € 20 млн плюс бонусы, а также 20% от последующей продажи игрока.
Ранее в итальянских СМИ сообщалось об интересе к 26-летнему колумбийскому футболисту со стороны «Зенита».
В прошлом сезоне в 31 матче итальянской Серии A Мурьель забил 11 голов и сделал 9 голевых передач.
«Сампдория» отклонила предложения «Севильи» и «Лацио» по Мурьелю