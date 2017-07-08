Гончаренко — об Оланаре: если он будет так плох, будет иметь большие проблемы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался об игре нападающего «армейцев» Аарона Оланаре, отметив, что 23-летнему нигерийскому форварду надо прибавлять.
«Он может гораздо больше. Если он будет так плох, значит будет иметь большие проблемы", — заявил Гончаренко.
«Движения должно быть гораздо больше, реализация – лучше. У нас есть левые защитники, есть, кто может на фланге сыграть. Тебе надо играть в центре», — сказал наставник красно-синих, обратившись к Оланаре, который давал интервью интернет-изданию Bobsoccer.
Оланаре: хочу стать одним из лучших игроков ЦСКА и завоевать титул