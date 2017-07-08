Фарфана обокрали в Германии

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан стал жертвой воров в Германии. Об этом сообщил сам перуанский футболист в «Инстаграме».
Футболист зашёл в торговый центр в Дюссельдорфе, а по возвращении увидел, что заднее стекло его автомобиля разбито. Он опубликовал видео в соцсетях и написал, что из машины пропали все вещи.
Однако чуть позже Джефферсон отметил, что лучший способ сражаться с негативом — улыбаться и что сейчас он уже не переживает об этом инциденте.
В минувшем сезоне РФПЛ Фарфан провёл шесть матчей, забив один гол.
Геркус не считает переход Фарфана в «Локомотив» ошибкой