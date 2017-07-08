Защитник «Рубина» Котуньо близок к переходу в «Реал Овьедо»

«Реал Овьедо», выступающий в Сегунде, заинтересован в покупке уругвайского правого защитника «Рубина» Гильермо Котуньо, утверждает El Desmarque. После того, как Хосе Фернандес перешёл в «Кордобу», «Реал Овьедо» остался лишь с одним правым защитником в составе, и в преддверии начала предсезонных сборов экстренно ищет игрока на эту позицию.
Сообщается, что испанский клуб уже обсуждает с «Рубином» трансфер 22-летнего защитника. Последний сезон Котуньо провёл в аргентинском «Тальересе» из Кордоб на правах аренды. Стороны близки к соглашению, так что переход Котуньо в «Реал Овьедо» может быть оформлен в ближайшие дни.