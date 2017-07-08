«Твенте» сыграет в Шотландии в память об умершем 10 лет назад болельщике

Клуб из Первой лиги Шотландии (третий по значимости дивизион страны) «Странраер» проведёт домашний товарищеский матч с «Твенте» в память о болельщике голландского клуба Деннисе ван Унене, который скончался от рака кожи десять лет назад. Предсмертным желанием ван Унена было сходить на «Дерби Старой фирмы» — встречу «Селтика» и «Глазго Рейнджерс». Джим Макки, фанат «Странраера» и «Рейнджерс», на пару со своим другом Джеймсом Хилтоном тогда помог ван Унену осуществить это желание, купив ему билеты и заодно устроив экскурсию.
С тех пор «Странраер» и «Твенте» поддерживали между собой связь, и недавно Макки решил предложить голландскому клубу провести товарищеский матч. По его словам, он был почти уверен в вежливом отказе — однако «Твенте» не просто согласился, но и пообещал прибыть в полном, оптимальном составе.
«Просто невероятно, к каким долгоиграющим последствиям привело выполнение одной небольшой просьбы.
Один из менеджеров „Твенте“ уже приезжал посмотреть на наш стадион и его окрестности. Когда он это увидел, на его лице явно читался шок. Конечно, „Стэйр Парк“ — старая школа, но эти парни любят старую школу. В итоге им даже понравилось, что здесь ничего не модернизировали, что всё осталось таким, каким было создано давным-давно», — приводит слова Макки BBC.