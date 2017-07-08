«Милан» готов сделать Обамейянга самым высокооплачиваемым игроком Серии А

«Милан» не оставляет надежд заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга. Россонери готовы предложить 28-летнему футболисту зарплату в € 8 млн за сезон, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком итальянской Серии А, сообщает Football Italia.
«Боруссия» по-прежнему не намерена продавать Обамейянга менее чем за € 80 млн.
Действующий контракт Обамейянга с дортмундцами будет оставаться в силе до лета 2020 года. В минувшем сезоне габонец стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 31 гол (два — с пенальти) в 32 матчах (в 31 — выход с первых минут) Бундеслиги.
Обамейянг стал трансферной целью «Милана»