Модрич: никогда не устаю от побед

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич отметил, что после минувшего сезона он сохранил мотивации для новых побед. Подопечные Зинедина Зидана выиграли чемпионат Испании, Лигу чемпионов, а также клубный чемпионат мира.
«Когда ты что-то выигрываешь один раз, два, три и испытываешь такие чувства… И это является стимулом для продвижения вперёд. Хочешь побеждать ещё, ещё и ещё. И я никогда не устаю от побед. Мы играем за клуб, который всегда хочет быть лучшим во всём и всегда хочет побеждать. Мы, игроки, думаем так же», — приводит слова хорватского футболиста Marca.
Модричу грозит до пяти лет тюрьмы за дачу ложных показаний