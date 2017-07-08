Источник: «Челси» обошёл «Ювентус» в гонке за Данило

«Челси» стал фаворитом в гонке за защитника мадридского «Реала» Данило, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Ранее основным претендентом на бразильского футболиста считался «Ювентус», однако сейчас «Старая синьора» сосредоточила все усилия на приобретении полузащитника «Баварии» Дугласа Косты.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Реал» практически договорились о переходе Данило в стан туринского клуба примерно за € 20 млн.
Данило перешёл в «Реал» в 2015 году из «Порту». «Королевский клуб» заплатил за него € 31,5 млн, однако Данило так и не оправдал ожиданий. По итогам предыдущего сезона он принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, став автором 1 гола и 2 результативных передач. Контракт игрока с испанским грандом в силе до лета 2021 года.