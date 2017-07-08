Морьентес: если Мбаппе не купит «Реал», его приобретёт другой клуб

Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес считает, что клуб должен обязательно приобрести форварда «Монако» Килиана Мбаппе. Морьентес отметил, что потом уже может быть поздно, поскольку в услугах 18-летнего футболиста сборной Франции заинтересован не один европейский гранд.
«Обычно, когда речь идёт о таких цифрах, всё это обусловлено ожиданиями от данного игрока. И если Мбаппе не купит «Реал», его приобретёт другой клуб», — приводит слова Морьентеса EFE.
Ранее сообщалось, что «Реал» уже согласовал с Мбаппе контракт на 6 лет и годовую зарплату в размере € 6-7 млн. Кроме того, лондонский «Арсенал» готов предложить за него около € 142,4 млн.