«Сибирь» — «Спартак-2»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00

Сегодня, 8 июля, в Новосибирске на стадионе «Спартак» состоится матч первого тура первенства Футбольной национальной лиги между «Спартаком-2» и «Сибирью». Встреча начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча «Спартак-2» — «Сибирь».
Ранее команды встречались пять раз. Два раза победу праздновала команда из Новосибирска, дважды матч заканчивался ничьей, и один раз сильнее оказался московский клуб. Последняя встреча между ними состоялась в мае 2017 года и завершилась победой «Сибири» со счётом 2:1.