Озил: рады переходу в «Арсенал» нападающего такого класса, как Ляказетт

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в интервью клубной пресс-службе прокомментировал переход в лондонский клуб из «Лиона» нападающего Александра Ляказетта.
«Он очень хороший нападающий, забивший много голов в Лиге 1 не только в этом сезоне, но и в предыдущих.
Мы очень рады, что с нами есть нападающий такого класса. Он всегда голоден до голов и хладнокровен, когда оказывается на ударной позиции.
Уверен, он счастлив оказаться здесь и иметь возможность играть за нас, а мы рады, что сможем ассистировать ему и поможем забить как можно больше голов», — заявил Озил.
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