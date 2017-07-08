Батистута: в больших финалах Игуаину просто не везёт

Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута выступил в защиту форварда национальной команды Гонсало Игуаина, которого часто критикуют за промахи в финальных матчах.
«Сборной Аргентины очень не везет в финалах, а Игуаину — особенно. Он упустил несколько хороших моментов в трёх финалах. Я говорю, что это невезение, потому что он был тем, кто создал эти три момента. Он сам нашёл эти возможности для гола, но не сумел их использовать.
Против Германии в финале ЧМ-2014, например, он зацепился за свободный мяч и сделал всё, что нужно было сделать настоящей «девятке». Он сделал всё правильно, но не попал. Если бы это произошло в другом матче или в группе, никто бы ничего не сказал. На самом деле, мы бы все хвалили его за то, что он не выключился и создал себе момент», — цитирует Батистуту Goal со ссылкой на FIFA 1904.