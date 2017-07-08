«Марсель» достиг соглашения с Баккой и хочет арендовать его с опцией выкупа

«Марсель» договорился об условиях контракта с нападающим «Милана» Карлосом Баккой, сообщает Mercato365 со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport. По данным источника, заработная плата колумбийского форварда во французской команде составит € 4 млн в год, не считая бонусов.
«Милан» намерен выручить за Бакку около € 20 млн, а «Марсель» хочет арендовать футболиста с опцией выкупа.
30-летний Бакка, перешедший в «Милан» летом 2015 года из «Севильи», в прошлом сезоне забил 13 голов в 32 матчах итальянского чемпионата.
Бакка: я счастлив в «Милане» и намерен остаться