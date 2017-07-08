«МЮ» объявил о договорённости с «Эвертоном» по трансферу Лукаку

«Манчестер Юнайтед» объявил о достижении договорённости с «Эвертоном» по трансферу нападающего Ромелу Лукаку.
«Клуб рад объявить о достижении договоренности с „Эвертоном“ по сумме трансфера Ромелу Лукаку. Теперь клуб начал обсуждать с Лукаку условия личного контракта, после чего игрок пройдёт процедуру медицинского осмотра. Остальная информация будет оглашена позже», — говорится в заявлении на сайте «МЮ».
Лукаку в минувшем сезоне провёл 39 матчей за «Эвертон», в которых отличился 26 раз и отдал 7 результативных передач. 24-летний бельгиец выступает за «ирисок» с 2013 года.
Мата: надеемся, что Лукаку перейдёт в «МЮ» и поможет нам выиграть АПЛ