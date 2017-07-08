Рамос: Мбаппе будет в числе лучших игроков мира

Защитник «Реала» Серхио Рамос выразил восхищение уровнем игры 18-летнего форварда «Монако» Килиана Мбаппе.
«Я видел, на что он способен, потому что следил за матчами Лиги чемпионов. Он отличный игрок с огромным потенциалом. Мбаппе — быстрый футболист, который расправляется со своими противниками и умеет забивать голы. Он будет в числе лучших игроков мира», — цитирует Рамоса FootMercato.
Накануне СМИ сообщили, что «Реал» согласовал с Мбаппе контракт на 6 лет и будет платить ему около € 6-7 млн в год.
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