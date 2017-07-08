Инсинье: моё сердце бьётся для «Наполи», хочу играть здесь до конца карьеры

Нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье дал понять, что не намерен менять команду.
«Я надеюсь носить футболку «Наполи» до конца карьеры, я хочу только этого. Но подобные вещи зависят не только от игрока, но и от клуба. Я хочу и дальше играть в клубе, в котором я вырос. Моё сердце бьётся для «Наполи».
Я вырос и до сих пор живу в Фраттамаджоре, что на окраине Неаполя. Слышал, что некоторые игроки отказываются от возможности перейти в «Наполи», потому что они боятся, что город опасен, но я хочу сказать им, что это не так. Неаполь — это город, который многое даёт своим жителям. А ещё он очень красивый», — цитирует Инсинье Corriere dello Sport.