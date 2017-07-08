Ф. Невилл: Лукаку сможет дать «МЮ» нечто новое

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл прокомментировал достижение договорённости между «Эвертоном» и «МЮ» о трансфере форварда Ромелу Лукаку.
«Главное сомнение по Лукаку касалось его продуктивности в больших матчах. В прошлом сезоне Ромелу прибавил в этом компоненте и забил почти в половине матчей с топ-клубами. Лукаку сможет дать „МЮ“ нечто новое — то, чего нет у других нападающих клуба.
Например, он очень хорош в контратаках. Тот же Златан в прошлом сезоне почти не приносил «МЮ» пользы в переходных фазах из-за возраста — было видно, что его ноги стали медленнее. А Лукаку очень быстр. Если он забьёт 17-20 голов за сезон в АПЛ, у «МЮ» всё будет хорошо», — сказал Невилл в эфире BBC Sport.