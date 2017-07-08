А. Евсеев: тяжело оставлять родной Питер, но переход в «Урал» — это шаг вперёд

Воспитанник «Зенита» Алексей Евсеев, который 4 июля перешёл в «Урал», поделился впечатлениями от трансфера.
«Переход расцениваю как шаг вперёд. Сделаю всё, чтобы проявить себя в Премьер-Лиге и помочь команде побеждать. Конечно, тяжело оставлять родной Питер, но что поделать? Надеюсь, времени скучать не будет, полностью отдамся футболу. Ни капли не жалею об уходе, потому что перешёл в хорошую команду. Вскоре планирую перевезти в Екатеринбург семью: жену и дочь. Супруга поддержала мой выбор, понимая, что мне нужно расти как игроку. На сборах «Урала» уже тренируется Юра Бавин, с которым мы вместе играли. Но о клубе пообщаться ещё не успели — он тоже только недавно присоединился к команде.
В основе «Зенита» уже много лет нет своих воспитанников. Возможно, молодые недоработали, но немногие из них получили свой шанс. В этом сезоне я попадал в заявку главной команды всего дважды: на Суперкубок с ЦСКА и на игру с «Уфой». Когда вернулся из молодёжной сборной после матчей с немцами и финнами, мне сказали, что с основой я больше не тренируюсь. Это решение Луческу, который на меня не рассчитывал и не хотел, чтобы я играл. Хотя до отъезда в сборную в общении с ним вроде бы всё было нормально.
После смены руководства клуба и прихода Манчини со мной никто не общался. Может оно и к лучшему, потому что мне нужен был новый вызов. У меня закончился контракт с «Зенитом» и хорошо, что теперь я в «Урале». Большое спасибо моим представителям Ираклию Гегечкори и Сергею Кушову, а также всем причастным к этому переходу людям. Плюс хочу поблагодарить всех тренеров, с которыми я работал в «Зените». Вы дали мне очень многое, я вас никогда не забуду", — сказал Евсеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Интервью с Евсеевым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».