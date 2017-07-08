Аке: я был разочарован тем, что не получил шанса в «Челси»

Защитник Натан Аке признался, что был разочарован тем, что не смог пробиться в основной состав «Челси» в прошлом сезоне. В июне «Борнмут» купил Аке у лондонцев.
«Я вернулся и надеялся заиграть в «Челси», но в итоге ничего не получилось. Шанса мне так и не предоставили, что меня, разумеется, расстроило. Любой футболист всегда хочет играть больше, но я понимал, что мне будет сложно, ведь в „Челси“ высочайшая конкуренция», — цитирует Аке Sportsmole.
В январе главный тренер «Челси» Антонио Конте вернул голландца из аренды в «Борнмуте», но на поле в матчах АПЛ Аке вышел всего два раза. В футболке «Борнмута» Аке провёл 12 матчей и забил 3 гола. 31 мая 2017 года Натан Аке дебютировал за сборную Нидерландов.