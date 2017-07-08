Игроки «Кубани» не будут бойкотировать матч ФНЛ с «Томью»

Футболисты «Кубани» не будут бойкотировать матч с «Томью» (8 июля) в первом туре ФНЛ. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
«Работа по погашению задолженностей идёт, команда готовится к матчу. Выезд на стадион – уже через полчаса», — сказали в пресс-службе корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян.
Ранее неофициальные источники сообщили, что игроки краснодарской команды устали от постоянных обещаний клубных руководителей по выплате задолженностей по заработной плате и премиальным. Задолженность «Кубани» перед футболистами составляет от 4 до 6 месяцев.