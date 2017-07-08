Нету: по первым ощущениям все изменения в «Зените» в лучшую сторону

Защитник «Зенита» Луиш Нету в видеоинтервью клубной пресс-службе высказался об изменениях в петербургской команде, поведал о решении сократить отпуск после выступления за сборную Португалии на Кубке конфедераций, а также рассказал о работе под руководством нового главного тренера Роберто Манчини.
«Если честно, то всё немного иначе — новый тренер, новые игроки, новые сотрудники. Но по первым ощущениям могу сказать, что все изменения в лучшую сторону. Команда совершенствуется, и я сразу после приезда почувствовал, что в коллективе отличная атмосфера. Это именно то, что нам нужно на старте сезона. Мы все должны внутренне настроиться на высокие цели и ориентироваться на победы.
Я очень хотел провести время с супругой, с ребёнком и увидеть других членов семьи. Когда мы встретились с сыном, это был очень эмоциональный момент. Мы не виделись почти четыре недели, и это долгая разлука. Было здорово провести целых полтора дня вместе, но я знал, что начало чемпионата уже очень скоро и принял решение сократить отпуск и приехать в расположение команды так быстро, как только мог. Я понимал, что в команде прямо сейчас происходят серьёзные изменения и мне просто необходимо быть здесь, потому что нам нужно быстро адаптироваться и начать помогать команде. Это моё решение, надеюсь, оно принесёт пользу клубу и всё будет хорошо.
Что касается тренировок под руководством Манчини, то мне всё очень нравится. Если говорить о характерных чертах, я бы отметил очень высокую интенсивность. Я вижу, что все игроки настроены на работу и каждый старается проявить свои лучшие качества. Физически все немного уставшие, потому что тренировок очень много и они крайне непростые, но я уверен, что в итоге эти нагрузки пойдут нам на пользу. Сейчас мы закладываем ещё и ментальную основу, она будет помогать нам на протяжении всего сезона», — заявил Нету.