Ди Франческо: 19 000 проданных абонементов — отличный ответ фанатов «Ромы»

Новый главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо намекнул на то, что команда будет играть в более вертикальный футбол.
«В последние сезоны „Рома“ стабильно забивала много голов, но я не хочу, чтобы некоторые игроки блуждали по полю без определенной цели. У каждого должно быть чёткое понимание того, что именно от него требуется и за что он отвечает. Некоторые игроки хотят чаще встречаться с мячом и потому опускаются глубже, а я хочу, чтобы они действовали острее.
Важные игроки ушли, но я убежден, что мы заменим их наилучшим образом. 19 000 проданных абонементов — отличный ответ фанатов на изменения в клубе. Я тоже верю в нас», — сказал тренер в интервью Roma TV.