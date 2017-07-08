Деобальд внесён в заявку «Томи» и сможет сыграть с «Кубанью»

Полузащитник Павел Деобальд был внесен в заявку «Томи» на сезон Футбольной национальной лиги. Деобальд будет выступать под номером 11.
«Павел сможет принять участие уже в сегодняшнем матче первого тура с „Кубанью“. Деобальд выступал за московские „Смену“, „Локомотив-М“ и „Локомотив-2“, ФК „Истра“, „Шинник“, „Арсенал“, ФК „Армавир“ и „Мордовию“. Контракт рассчитан на один сезон», — информирует официальный сайт «Томи».
Матч первого тура ФНЛ «Томь» — «Кубань» состоится 8 июля в Томске, начало — в 14:00 мск.
Агент Петреску: «Кубань» занимается ерундой, а наказать за это могут и РФС