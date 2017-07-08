Соседи вызвали полицию из-за шумной вечеринки в доме Лукаку в Беверли-Хиллз

Нападающий Ромелу Лукаку, который в следующем сезоне будет выступать за «Манчестер Юнайтед», 2 июля устроил большую вечеринку в арендованном доме в Беверли-Хиллз. В результате, соседи пожаловались на шум в полицию, которая шесть раз приходили в дом, чтобы усмирить кампанию, сообщает The Sun со ссылкой на TMZ.
24-летний бельгийский форвард не был доставлен в полицию, ему не было предъявлено обвинение, но было вынесено предупреждение.
«Манчестер Юнайтед» в субботу объявил о достижении договорённости с «Эвертоном» по трансферу Лукаку.