Мельгарехо: думаю, главным конкурентом «Спартака» в этом сезоне будет «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо ответил на вопрос о главном конкуренте команды в ближайшем сезоне.
«Думаю, «Зенит». Он серьёзно укрепляется. Но и ЦСКА сбрасывать со счетов нельзя. Эти две команды точно поборются со «Спартаком» за золото.
Конечно, сложно играть каждые три-четыре дня. Это требует отличной физической и психологической подготовки. Но я не вижу тут неразрешимой проблемы. Мы качественно потрудились на сборе и должны выдержать темп.
Мне кажется, мы стали сильнее по сравнению с прошлым годом. Улучшились сыгранность, взаимопонимание. Мы достаточно много времени работаем вместе, поэтому хорошо изучили возможности и игровую манеру друг друга", — сказал Мельгарехо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.