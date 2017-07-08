Зотов: не понимаю, как «Кубань» получила право выступать с такими долгами

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов высказался о ситуации в «Кубани». В клубе есть задолженности по зарплате.
«Из сезона в сезон в «Кубани» одна и та же картина. В профсоюз постоянно поступают жалобы о задолженностях в клубе. Ситуация странная. Читаю сообщения о том, что руководство отказывается от комментариев, и непонятно, когда собираются гасить долги. Сейчас мы в стадии ожидания решения игроков, потому что они должны дать отмашку, когда подавать заявление в палату по разрешению споров. Наверное, они ещё на что-то надеются. Дальше будет обычная процедура — претензия в клуб, заявление в палату-решение палаты, и я не очень понимаю, на что рассчитывает «Кубань» и как она получила право выступать в следующем сезоне с такими долгами.
Зачем лицензируются команды, которые имеют задолженности, если сезон ещё не начался, а у нас опять начинаются серьёзные конфликты и разговоры, что клуб не в состоянии выполнять свои обязательства. Мы слышим это из года в год, а выводов никаких не делается», – сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.