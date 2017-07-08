Зотов: «Тюмень» будет выдумывать любую ситуацию, лишь бы не выплачивать деньги

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов высказался о ситуации в «Тюмени», где существует задолженность перед игроками по заработной плате.
«Вчера было принято решение в пользу футболистов «Тюмени», но боюсь клуб будет каким-то образом пытаться его изменить. Параллельно с палатой он обратился в гражданский суд. Видимо, будут выдумывать любую ситуацию, лишь бы не выплачивать деньги. Пока ситуация выглядит тревожно. Вообще, по регламенту клуб, как и футболисты, не имеет права подавать заявления в гражданский суд, потому что всё должны решать наши футбольные юрисдикционные органы. Если все начнут так действовать, мы дискредитируем палату, и никто туда обращаться не будет, и смысл футбольных юрисдикционных органов потеряется», – сказал Зотов в беседе с коррепондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.