Мончи: Манолас? «Рома» хочет купить ещё одного защитника и никого не потерять

Спортивный директор «Ромы» Рамон Родригес Мончи ответил на вопрос о том, покинет ли команду защитник Костас Манолас, который, по одной из версий итальянских СМИ, отказался переходить в «Зенит».
«Уйдёт ли из команды Манолас, который отказался переходить в «Зенит»? При любых обстоятельствах всегда буду говорить в интересах «Ромы», несмотря на критику и то, как это поймут. Мы хотим приобрести ещё одного центрального защитника и при этом никого не потерять. Команда считается готовой для сезона не в июле, а в конце августа. Когда трансферное окно закроется, у нас будет очень хорошая команда. Мы пытаемся сделать её конкурентноспособной», — цитирует Мончи Football Italia.