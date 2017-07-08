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Мончи: Манолас? «Рома» хочет купить ещё одного защитника и никого не потерять

8 июля 2017, суббота. 14:53. Футбол

Спортивный директор «Ромы» Рамон Родригес Мончи ответил на вопрос о том, покинет ли команду защитник Костас Манолас, который, по одной из версий итальянских СМИ, отказался переходить в «Зенит».

«Уйдёт ли из команды Манолас, который отказался переходить в «Зенит»? При любых обстоятельствах всегда буду говорить в интересах «Ромы», несмотря на критику и то, как это поймут. Мы хотим приобрести ещё одного центрального защитника и при этом никого не потерять. Команда считается готовой для сезона не в июле, а в конце августа. Когда трансферное окно закроется, у нас будет очень хорошая команда. Мы пытаемся сделать её конкурентноспособной», — цитирует Мончи Football Italia.

В Италии сообщили, что Манчини по-прежнему хочет видеть Маноласа в «Зените»
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Рома ФК Зенит Костас Манолас Трансферы
Новости. Футбол
8 июля 2017, суббота
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