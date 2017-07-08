Милевский: сам хотел уйти из «Тосно», привык играть на рояле, а не таскать его

Новичок белорусского клуба «Динамо-Брест» Артём Милевский рассказал, почему покинул «Тосно».
«Во-первых, хочу сказать хорошо, что всё так сложилось – всё быстро, чётко. Спасибо менеджеру, что быстро сработал, оперативно. Во-вторых, я и сам хотел уйти из «Тосно», потому что никогда не таскал рояль, а привык играть на нём. Из того, что я видел, я понял, что на меня там не сильно рассчитывали, поэтому инициатива уйти из «Тосно» исходила от меня.
Я пришёл в «Динамо-Брест», меня здесь ждут, в меня верят. Тем более я буду играть на родине, где я вырос, поэтому хочу принести огромную пользу своему новому клубу», — цитирует Милевского «Телеканал Футбол 1/Футбол 2».