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Жаба: не думаю, что у меня возникнут проблемы с адаптацией в «Ахмате»

8 июля 2017, суббота. 16:16. Футбол

Нападающий «Ахмата» Леандро Жаба, который на этой неделе перешёл в грозненский клуб из «Коринтианса», поделился впечатлениями от первых дней в новой команде.

«Персонал «Ахмата» принял меня очень хорошо. Я уже провёл тренировку с командой и почувствовал, какой будет работа здесь в дальнейшем. В команде ещё три бразильских игрока. Родолфо играет здесь уже лет десять, Раванелли и Филипе Сампайо тоже только приехали. Раванелли уже знали до перехода в клуб по молодёжной сборной Бразилии. Родолфо мне очень помогает. У него отличный послужной список. Несмотря на то что до этого я его не знал, он мне помогает, выступая в роли переводчика.

В ближайшее время мы поедем в Россию, где познакомлюсь с городом и инфраструктурой клуба. Мне интересно это увидеть. Я буду выступать за клуб из мусульманского региона.

В первые дни в «Ахмате» занимался и в тренажёрном зале, и на поле, поскольку партнёры по команде играли в товарищеский матч, в котором я участия не принял. Не думаю, что у меня тут возникнут проблемы с адаптацией. Тренер говорит по-русски, а тренер по физподготовке – по-испански. Я рад новому вызову. Думаю, что смогу развиться больше как игрок. Постараюсь как можно скорее адаптироваться и оправдать доверие команды», — цитирует Жаба Torcedores.com.

Форвард «Коринтианса» Жаба перешёл в «Ахмат» за € 2 млн
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Ахмат Данташ Родолфо
Новости. Футбол
8 июля 2017, суббота
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