Губерниев: Жириновский предлагает изменить футбольные правила!

Председатель и основатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил вместо дополнительного времени и серии пенальти в случае ничьей определять победителя матча в бою стенка на стенку. Жириновский также продемонстрировал, как это будет происходить.
Видео с предложением политика, известного своими яркими высказываниями, опубликовал в своём «инстаграме» телекомментатор Дмитрий Губерниев.
«Сенсация! Жириновский предлагает изменить футбольные правила! Нервных просим не смотреть!» — написал Губерниев.
Посмотреть видео можно в «Инстаграме».