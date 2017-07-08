ЦСКА определился со стартовым составом на матч с «Нафтой»

ЦСКА определился со стартовым составом на контрольный матч со словенской командой «Нафта.
Главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко в предстоящей игре решил сделать ставку на ближайший резерв.
ЦСКА: Овчинников, Алибеков, Чернов, Набабкин, Хосонов, Макаров, Кучаев, Гордюшенко, Миланов, Жамалетдинов, Оланаре.
Запасные: Помазун, Кырнац, Васин, Головин, Чалов, Фернендес, Витинью.
Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Нафта» будет доступна на канале «армейцев» в YouTube.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Нафта». Начало — в 17:00 мск.