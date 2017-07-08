В Саранске запустили часы обратного отсчёта до ЧМ-2018

8 июля в Саранске запустили часы обратного отсчёта BUD Alcohol Free до чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Часы установили на площади Тысячелетия в центре Саранска. Защиту часам обеспечивает антивандальные покрытие. Также в часы установлена камера и точка доступа к Wi-Fi. В торжественной церемонии открытия приняли участие ВРИО главы Республики Мордовия Владимир Волков и президент бизнес-подразделения стран Восточной Европы AB InBev и президент АО «САН ИнБев» Дмитрий Шпаков, который рассказал о запуске часов.
«Это очень большое и знаменательное событие — запуск часов обратного отсчёта. Мы очень рады, что сами часы установлены в самом центре такого замечательного города, как Саранск. В России закончился Кубок конфедераций, который стал подготовкой к чемпионату мира. Мы надеемся, что матчи чемпионата мира, которые пройдут в Саранске, станут важным событием, не только для города, но и для всей республики. Россия будет гордится Саранском, а мы приложим для этого максимум усилий», — передаёт слова Шпакова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.