Игроки «Кубани» на пальцах показали, сколько времени клуб не платил им зарплату

В распоряжении «Чемпионата» оказалась фотография, на которой некоторые футболисты «Кубани» показывают определённое число пальцев, означающее количество месяцев задолженности перед тем или иным игроком.
Игроки «Кубани» пальцами показали, за какое время клуб задолжал им зарплату
Фото: «Чемпионат»
Ранее футболисты «Кубани» из-за долгов грозились бойкотировать матч первого тура ФНЛ с «Томью», но накануне встречи руководство погасило перед ними задолженность за один месяц и пообещало закрыть долги до 15 июля. В итоге «Кубань» сыграла с «Томью» и одержала разгромную гостевую победу со счётом 4:1.