Федун: конечно, сегодня особенный день

Полузащитники «Спартака» Квинси Промес и Роман Зобнин, а также владелец клуба Леонид Федун прибыли на церемонию награждения команды золотыми медалями за победу в РФПЛ в сезоне-2016/17.
По прибытии Промес успел сфотографироваться с болельщиками и раздать автографы. Зобнин, который продолжает восстанавливаться после травмы, на вопрос о своём состоянии здоровья ответил: «Всё супер». А Федун назвал сегодняшний день особенным.
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Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».