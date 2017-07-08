Слуцкий: игры с «Бенфикой», «Нантом» и «Аяксом» помогут понять уровень «Халла»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал, как будет проходить работа команды на предсезонном тренировочном сборе в Португалии, куда «тигры» отправятся на следующей неделе и где проведут 12 дней.
«Это очень важный тренировочный сбор, на котором мы проведём много времени вместе. Помимо тренировок, у нас будут теоретические занятия, индивидуальные беседы и товарищеские матчи. Всё это очень важно для создания команды и понимания друг друга», — сказал Слуцкий в интервью пресс-службе «Халла».
В Португалии подопечным Слуцкого предстоит сыграть с «Оксфорд Юнайтед», «Бристоль Роверс» и «Бенфикой». После португальского сбора «Халл» встретится с «Нантом» и «Аяксом».
«Я с нетерпением жду игр с „Оксфордом“ и „Бристоль Роверс“, потому что это наши первые матчи. Следом нас ожидает встреча с участником Лиги чемпионов — „Бенфикой“. Затем нам предстоят матчи с „Нантом“ и „Аяксом“. Последние три игры очень важны, поскольку они помогут понять наш уровень в сравнении с очень серьёзными соперниками», — заключил Слуцкий.