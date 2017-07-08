Е. Калешин: думаю, игроки «Кубани» не будут бойкотировать матчи из-за долгов

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал гостевую победу над «Томью» (4:1) в матче 1-го тура ФНЛ. Наставник также поделился мнением о вероятности возможного бойкота матчей командой в связи с задолженностями. Ранее футболисты «Кубани» из-за долгов грозились бойкотировать матч с «Томью», но накануне встречи руководство погасило перед ними задолженность за один месяц и пообещало закрыть долги до 15 июля.
«Поздравляю всех болельщиков с началом первенства! Сегодняшняя победа, на наш взгляд, была заслуженной и справедливой. Наверное, мы имели небольшое преимущество, потому что нашей команде в нынешнем составе уже год, тогда как у «Томи» команда, по сути, новая. Наша задача одна – повышение в классе и возвращение «Кубани» в Премьер-Лигу.
Есть ли вероятность, что команда будет бойкотировать матч из-за задолженностей? Думаю, такой вероятности нет. На вопросы о финансах ответит руководство клуба. А я пришёл сюда комментировать игру.
Было ли представление, какая команда выйдет сегодня играть против «Кубани»? Вчера мы контролировали заявку в режиме онлайн, поэтому по персоналиям представление было. Что касается того, что я много лет играл в Томске, конечно, особые эмоции есть. Стадион «Труд» для меня — домашний, здесь я сыграл много матчей. И приятно, что здесь такая же прекрасная атмосфера, хорошее поле. Но победа приятна всегда, в любом городе», — цитирует Калешина пресс-служба ФНЛ.