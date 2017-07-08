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Давыдов: выход на матч с «Шинником» был для игроков «Зенита-2» большим шоком

8 июля 2017, суббота. 18:36. Футбол

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов прокомментировал поражение в матче с «Шинником» (1:2) в первом туре ФНЛ.

«Итог не положительный. Тяжело, конечно, подготовиться за 17 дней. У нас сменилось 13-14 человек, сейчас играют ребята 1997, 1998 и 1999 годов рождения. В этом году у нас развёрнут другой вектор — уделить большое внимание нашим молодым футболистам. Многих вернули, смотрим на них. Много из молодёжного состава. В ФНЛ будет непросто, но что делать. Задача у нашей команды немного другая — подготовить наших петербургских ребят.

Думаю, для игроков сегодня был большой шок. Многие на этом уровне ещё не играли. Было сложно, соперник создавал давление за счёт длинных передач, игры вверху, сброса мяча. Мы над этим плотно не работали, но ФНЛ этим и отличается — мощной, длинной игрой. Будем тренироваться, находить контрмеры против такой игры.

Почему в концовке заменил Сиротова? Мне захотелось освежить фланг, всё-таки у нас там тоже есть быстрый парень. Сиротов подустал, было много падений, с ним конкретно с самого начала играли очень плотно. Так что это нормальное явление», — цитирует Давыдова сайт «Зенита».

Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
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Зенит-2 Шинник Анатолий Давыдов
Новости. Футбол
8 июля 2017, суббота
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