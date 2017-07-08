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«Краснодар» объявил стартовый состав на контрольный матч с пражской «Славией»

8 июля 2017, суббота. 18:42. Футбол

Стал известен стартовый состав «Краснодара» на контрольный матч с пражской «Славией», который состоится на сборе российской команды в Австрии. Начало — в 19:00 мск.

«Краснодар»: Адамов, Ристич, Жиров, Налдо, Янбаев, Грицаенко, Жигулёв, Уткин, Сулейманов, Жоаозиньо, Комличенко.

Запасные: Синицын, Голубев, Ивашин, Игнатьев, Мацукатов, Бочко, Сергеев.

Второй сбор «Краснодара» в Австрии, начавшийся 28 июня, завершится завтра, 9 июля. Подопечные Игоря Шалимова закроют подготовку к сезону товарищеским матчем с московским ЦСКА.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
8 июля 2017, суббота
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