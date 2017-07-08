Президент «Сан-Паулу»: если «Зенит» выкупит Кайо, нам останется только горевать

Президент «Сан-Паулу» Карлос Аугусто Баррос сообщил, что представитель «Зенита» информировал его клуб о намерении заплатить сумму отступных в контракте защитника Родриго Кайо. Однако, по словам главы бразильского клуба, платёж пока не произведён.
«Если они действительно заплатит за Кайо сумму отступных, нам останется только горевать», — цитирует Барроса GlobоEsporte.
Ранее появилась информация, что «Зенит» заплатил за Кайо сумму отступных в размере € 18 млн. Позднее спортивный директор питерского клуба — Константин Сарсания — сообщил «Чемпионату», что переговоры по игроку ведутся, но контракт с ним ещё не подписан.