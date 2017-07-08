Каррера: золотые медали — уже история, через неделю у «Спартака» важный матч

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на награждении команды золотыми медалями чемпионата России — 2016/17 во время своего выступления снял медаль, положил её в карман и заявил, что красно-белым нужно сосредоточиться на новом сезоне.
«Победы нужно всегда праздновать. Это мы выиграли в прошлом сезоне. Сегодня вечером мы уберём это в ящик. Это уже история. Через неделю нам предстоит очень важный матч. Мы не должны думать, что чемпионство прошлого сезона даёт нам фору против всех остальных. Мы должны бороться, потому что никто ничего нам не дарит. Я хочу ещё побеждать. И я хочу, чтобы моя команда также хотела побеждать в будущем, радовать руководство, болельщиков и всех остальных», — сказал Каррера.
В первом официальном матче нового сезона «Спартак» встретится с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдёт 14 июля.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».