Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Каррера: золотые медали — уже история, через неделю у «Спартака» важный матч

8 июля 2017, суббота. 19:05. Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на награждении команды золотыми медалями чемпионата России — 2016/17 во время своего выступления снял медаль, положил её в карман и заявил, что красно-белым нужно сосредоточиться на новом сезоне.

«Победы нужно всегда праздновать. Это мы выиграли в прошлом сезоне. Сегодня вечером мы уберём это в ящик. Это уже история. Через неделю нам предстоит очень важный матч. Мы не должны думать, что чемпионство прошлого сезона даёт нам фору против всех остальных. Мы должны бороться, потому что никто ничего нам не дарит. Я хочу ещё побеждать. И я хочу, чтобы моя команда также хотела побеждать в будущем, радовать руководство, болельщиков и всех остальных», — сказал Каррера.

В первом официальном матче нового сезона «Спартак» встретится с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдёт 14 июля.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Федун: конечно, сегодня особенный день
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Спартак Массимо Каррера
Новости. Футбол
8 июля 2017, суббота
20:29 «Вольфсбург» объявил о переходе из «Малаги» полузащитника Камачо
20:09 «МЮ» продлил контракт с 21-летним португальским голкипером Перейрой
20:02 Каррера: «Спартаку» нужно усиление, сейчас мы оцениваем, что у нас есть
19:56 «Крылья Советов» победили «Луч-Энергию» в первом матче под руководством Тихонова
19:56 Федун: сказал игрокам, что основные бонусы они получат за выход из группы ЛЧ
19:50 Федун: Каррера зациклен на результате, таким и должен быть главный тренер
19:48 Петраков – о поражении «Томи»: тяжело выстроить игру за неделю, чудес не бывает
19:48 Федун: с чего вы взяли, что «Спартак» возьмёт Смолова?
19:39 Черчесов: как тренер сборной, желаю, чтобы «Спартак» удачно выступил в ЛЧ
19:36 Мутко: хочется, чтобы в новом сезоне «Спартак» не разочаровал своих болельщиков
19:26 «Спартак» представил форму на сезон-2017/18
19:22 Хавбека «Аякса» эвакуировали с поля на вертолёте во время товарищеской игры
19:14 Игрокам, тренерам и персоналу «Спартака» вручили золотые медали РФПЛ-2016/17
19:10 Федун: к сожалению, не смогли собрать болельщиков на церемонию награждения
19:05 Каррера: золотые медали — уже история, через неделю у «Спартака» важный матч
18:59 Мутко пообщался с футболистами «Спартака» перед церемонией награждения
18:59 «Оренбург» стартовал в ФНЛ с волевой победы над «Тамбовом»
18:52 ЦСКА в контрольном матче разгромил команду второго дивизиона Словении
18:47 Президент «Сан-Паулу»: если «Зенит» выкупит Кайо, нам останется только горевать
18:42 «Краснодар» объявил стартовый состав на контрольный матч с пражской «Славией»
18:36 Давыдов: выход на матч с «Шинником» был для игроков «Зенита-2» большим шоком
18:34 Гунько: на таком поле, как в Новосибирске, проявить свои качества было непросто
18:33 Е. Калешин: думаю, игроки «Кубани» не будут бойкотировать матчи из-за долгов
18:20 Руни прибыл на тренировочную базу «Эвертона»
18:20 Слуцкий: игры с «Бенфикой», «Нантом» и «Аяксом» помогут понять уровень «Халла»
18:10 Федун: конечно, сегодня особенный день
18:10 «Рубин» со счётом 0:4 проиграл аутсайдеру второй Бундеслиги
18:00 Ребров: «Спартаку» надо подтверждать свою победу в чемпионате России
17:54 «Химки» разгромили «Ротор-Волгоград», «Олимпиец» сыграл вничью с «Авангардом»
17:49 Сарсания: подтвердить приобретение «Зенитом» Кайо не могу, но переговоры ведутся
17:44 На Азмуна претендуют «Спартак», «Лацио» и «Бешикташ»
17:43 Источник: Маурисио ведёт переговоры о расторжении контракта с «Зенитом»
17:36 Аленичев: «Енисей» играет на багаже Тихонова? Любите вы это слово
17:34 Погба выложил видео с Лукаку после перехода бельгийца в «МЮ»
17:29 В Бразилии утверждают, что «Зенит» купил защитника «Сан-Паулу» Кайо за € 18 млн
17:24 Игроки «Кубани» на пальцах показали, сколько времени клуб не платит им зарплату
16:57 В Саранске запустили часы обратного отсчёта до ЧМ-2018
16:55 «Енисей» проиграл «Динамо СПб» в первом матче под руководством Аленичева
16:53 «Тяньцзинь Цюаньцзянь» близок к покупке форварда «Кёльна» Модеста за € 35,7 млн
16:43 ЦСКА определился со стартовым составом на матч с «Нафтой»
16:37 Команда Капелло, ведя — 2:0, упустила победу в матче китайской Суперлиги
16:36 Узбекский форвард «Бунёдкора» может продолжить карьеру в «Ростове»
16:29 Губерниев: Жириновский предлагает изменить футбольные правила!
16:19 Даудов: на дебютном матче «Ахмата» болельщики увидят легенд мирового футбола
16:16 Жаба: не думаю, что у меня возникнут проблемы с адаптацией в «Ахмате»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вам селекция "Зенита" этим летом?
Архив →
© championat.com, 2000–2017