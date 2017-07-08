Игрокам, тренерам и персоналу «Спартака» вручили золотые медали РФПЛ-2016/17

Игроки, тренерский штаб и персонал «Спартака» получили золотые медали за победу в российской Премьер-Лиге сезона-2016/17.
Торжественное мероприятие состоялось сегодня в одном из концертных залов Москвы. Медали вручил президент РФС и вице-премьер РФ по спорту Виталий Мутко, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов. Также в церемонии приняли участие главный тренер сборной России Станислав Черчесов и президент РФПЛ Сергей Прядкин.
В прошлом сезоне «Спартак» впервые за 16 лет выиграл чемпионат России. Эта победа стала 10-й для красно-белых в данном турнире.
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